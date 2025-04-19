Edirne'de Tarlaya Uçan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'de yoldan çıkarak metrelerce sürüklenen otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi yolunda Hasan B. idaresindeki 39 AB 617 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 45 metre sürüklenerek tarlaya uçtu. Ters dönn otomobilin sürücüsü, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE