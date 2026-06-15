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Kapıkule yolunda SUV araç ile tır çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Kapıkule yolunda SUV araç ile tır çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
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Edirne-Kapıkule kara yolunda SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, 2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Edirne-Kapıkule kara yolunda SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, geri dönüş yapmak isteyen M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan SUV tipi araç ters döndü.

Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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