Edirne'de Şüphelilerden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 şüpheliden toplamda 19,06 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurarak üst araması yaptığı 2 şüpheliden 19,06 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.A.'nın üst aramasını yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7,94 gram metanfetamin, 2,67 gram eroin ele geçirdi. Polisin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurarak üst araması yaptığı M.İ.'den ise 8,45 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE