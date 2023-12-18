Haberler ›› 3sayfa ›› Edirne'de Soğuk Hava Nedeniyle Meydana Gelen Buzlanma Kazalara Yol Açtı

Edirne'de Soğuk Hava Nedeniyle Meydana Gelen Buzlanma Kazalara Yol Açtı

18 Aralık 2023 11:14 Güncelleme: 11:15 Abone Ol

Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle sabaha karşı yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe geldi. Edirne şehir merkezi Barutluk Mahallesi Akmercan Anadolu Lisesi önünde meydana gelen su kaçağının yolda oluşturduğu buzlanma sonrası araç kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler buzlanmayı fark etmeyerek, kazaya sebebiyet verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyarırken, belediye ekiplerine de gerekli yerlere tuz ve solüsyon atılması yönünde bilgi verdi.