Edirne'de Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Keşan ilçesinde polisin durdurduğu bir şüphelinin üst aramasında 21 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üst aramasında 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri İ.S.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin üzerinde 7 tablet halinde toplamda 51 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
