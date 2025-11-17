Haberler

Edirne'de Selimiye Camii Restorasyonunda İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Selimiye Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında dengesini kaybederek yüksekten düşen işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralı işçiye müdahale etti. Gazetecilerin görüntü alma çabaları ise güvenlik tarafından engellendi.

Edirne'de Selimiye Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmaları esnada yüksekten düşen işçi yaralandı. Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler zor anlar yaşadı.

Edirne'de Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yapıldığı esnada N.A. isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralının taşınma anlarını görüntülemek isteyen gazetecilere engel olundu. Görüntü çekmenin yasak olduğunu söyleyen güvenlikler, elleriyle kamerayı kapatmaya çalıştı. Gazetecilerin kimliklerini isteyen güvenliklerin tavrı tepkiyle karşılandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.