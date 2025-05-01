Edirne'de Samanlıkta Çıkan Yangın Eve Sıçradı
Edirne'nin Tayakadın köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bir eve sıçradı. Yangında çok sayıda saman balyası ve tarım aletleri zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Edirne'de samanlıkta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle eve de sıçradı. Yangında çok sayıda saman balyasıyla birlikte bir ev zarar gördü.
Edirne'nin Tayakadın köyünde Ersin Turan'a ait evin bahçesinde bulunan samanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçedeki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında saman balyaları, tarım aletleri ve ev yanarak zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa