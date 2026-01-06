Uzunköprü'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yapılan devriye sırasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi esnasında, ilçeye bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Y.Ç. isimli şahsın üzerinde ve çevresinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde av tüfeği ile 8 adet dolu av fişeği ve 1 adet boş kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE