Uzunköprü'de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Uzunköprü ilçesinde polis devriyesi sırasında yapılan kontrolde Y.Ç. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız av tüfeği ve fişekler bulundu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yapılan devriye sırasında ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi esnasında, ilçeye bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Y.Ç. isimli şahsın üzerinde ve çevresinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde av tüfeği ile 8 adet dolu av fişeği ve 1 adet boş kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı
