Edirne'de polis ve jandarma trafik bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşları trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Süloğlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik tanıtım çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kullanmakta oldukları teknolojik araçları ve gereçleri vatandaşlara tanıtarak trafik güvenliği ile alakalı broşürler dağıttı.

Öte yandan, çocuklara trafik dedektif kartları tanımlanarak boyama kitapları ve düdük hediye edildi.

Ayrıca, yaşı daha küçük olan çocuklara da üzerinde trafik ile alakalı sloganlar olan balonlar dağıtılarak alkol simülasyon gözlüğü marifetiyle vatandaşların alkol kullanan sürücülerin hissettiklerini deneyimlemesi sağlandı.

İlçede yaşayan vatandaşlar, polis ve jandarma ekiplerine yaptıkları bilgilendirme etkinliği için teşekkür etti.

Ekiplerin ilçedeki çalışmalarının ve bilgilendirme etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE