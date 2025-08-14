Edirne'de Patlayan Kolonlar Sebebiyle Binadan Tahliye Kararı

Edirne'de Patlayan Kolonlar Sebebiyle Binadan Tahliye Kararı
Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki 52 yıllık bir binada kolonlarda meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar tahliye ediliyor. Aileler kalacak yer sorunu yaşıyor, iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Edirne'de kolonları patlayan binada yaşayan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan 16 daire 5 dükkanlı 52 yıllık binanın kolonlarında patlamalar yaşandığının tespit edilmesinin ardından, ilgili kurumlar tarafından binada yaşayanlara tahliye kararı verildi. Binada yaşayan vatandaşlar eşyalarını taşıyarak, binayı terk etmeye başladı. Kalacak yer sorunu yaşayan aileler, kent merkezinde otellere yerleştirildi.

İşyeri sahibi gözaltına alındı

Binanın zemin katında bir temizlik firmasının temizlik kimyasalı içeren maddeler bulundurduğu ve bu maddelerin kolonlara zarar verdiği iddiası üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, iş yeri sahibi N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
