Keşan'da yastık içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan polise incelemede, park halindeki bir takside 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ve 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Taksi sürücüsü ve yolcular gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphelenerek inceleme yaptığı park halindeki takside, yastık içerisine gizlenmiş 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ile boş sigara paketi içerisinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polisin uyuşturucu madde konularına yönelik yaptığı çalışmada, Yörük Mahallesi Kısmet Sokak'ta durumundan şüphelenilen park halindeki takside inceleme yapıldı. Takside yapılan aramada, yastık içerisine saklanmış poşet içerisinde 172.99 gram kimyasala bulanmış tütün ve boş sigara paketi içerisinde 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü B.H.K. ile takside yolcu olarak bulunan C.K., S.P., A.C., C.K. ve M.K.'nin üzerinde yapılan aramada da, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 595 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

