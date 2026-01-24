Kavşakta alevli anlar, trafik kilitlendi

Edirne merkez Zübeyde Hanım Caddesi Trakya Birlik kavşağı'nda sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman çevrede paniğe sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 22 AEB 475 plakalı araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sebebiyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı. - EDİRNE