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Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 39 DS 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü R.D. ile otomobilde bulunan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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