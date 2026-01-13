Haberler

Edirne'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'de 1. Murat Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACL 328 plakalı otomobil ile 06 EPD 608 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

