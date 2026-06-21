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Yangını söndürmek için el ele verdiler

Yangını söndürmek için el ele verdiler
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Edirne Otogarı arkasındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek metrelerce yükseldi. İtfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin müdahalesiyle yangın, otogar binalarına sıçramadan söndürüldü.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve inşaat işçileri tarafından söndürüldü.

Edirne Otogarı'nın arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çevredeki bir inşaatta çalışan işçilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın, otogardaki binalara metreler kala kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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