Edirne'de Otizimli Çocuğun Boğulma Tehlikesi Geçirmesi

Edirne'de Otizimli Çocuğun Boğulma Tehlikesi Geçirmesi
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Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 yaşındaki otizmli M.Y., parkta gölette boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlardan Özcan Boz, cesurca suya atlayarak çocuğu kurtardı. Küçük kız hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de 5 yaşındaki otizimli çocuk, parktaki gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan Gölet Mevkii'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte park alanına gelen 5 yaşındaki otizmli M.Y. isimli kız çocuğu, gölet çevresindeki çitleri aşarak suya yaklaştı ve kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybederek suya düştü.

Olay, çevrede spor yapan vatandaşların dikkatini çekti. Ancak müdahaleyi yalnızca Özcan Boz isimli vatandaş tereddüt etmeden suya atlayarak yaptı. Hızla suya giren Boz, küçük kızı boğulmaktan son anda kurtardı. Sudan çıkarılan küçük kıza ilk müdahale yine vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çocuğun genel sağlık durumunu kontrol etti. Çocuk, kontrol amaçlı olarak Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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