Edirne'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci yaralandı.

Edirne'nin Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden biri diğer öğrenciyi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer öğrenci de polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.