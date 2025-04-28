Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Edirne'de Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir öğrenci yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci yaralandı.

Edirne'nin Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden biri diğer öğrenciyi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer öğrenci de polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.