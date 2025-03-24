Edirne'de Motosikletli Kaza: Bir Yaralı

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta duran 22 NK 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosikletli yere savrularak düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE