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Edirne'de Motosikletli Kaza: Bir Yaralı

Edirne'de Motosikletli Kaza: Bir Yaralı
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Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan motosikletli sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden 22 AED 839 plakalı motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta duran 22 NK 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosikletli yere savrularak düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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