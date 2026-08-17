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Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala'dan Keşan istikametine giden R.Ç. yönetimindeki 22 AEP 729 plakalı motosiklet, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.Ç. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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