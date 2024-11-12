Edirne'de Maden Ocağında Planlı Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir maden ocağında gerçeğini andıran planlı saha tatbikatı yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) destek çözüm ortakları katılımıyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy köyünde bulunan bir maden işletmesinde Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu tarafından planlı saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel bir olay karşısında erken müdahale için yapılan tatbikatta acil müdahale ünitesi kurulumu ile maden ocağından tahliye ekiplerinin kurtardığı yaralılara medikal müdahale gerçekleştirilirken; sağlık olay yeri yönetimi, triaj, yaralı tahliyeleri yapıldı. - EDİRNE