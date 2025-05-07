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Edirne'de Köprüde Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Edirne'de Köprüde Kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı
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Edirne'nin Saraçhane Köprüsü'nde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü son anda kendini dışarı atarak kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Edirne'de köprünün bariyerlerine çarpan otomobil asılı kaldı.

Edirne'nin Saraçhane Köprüsü'nde seyreden Tugay Kısaç'ın kullandığı Fiat Tofaş marka 22 AAP 021 plakalı otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobilin tarlaya uçmasına ramak kala, bariyer korkulukları aracı tuttu.

Yarısı köprüde yarısı uçurumda olan aracın sürücüsü son anda kendini dışarıda attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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