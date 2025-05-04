Edirne'de Kaza Sonrası Alev Alan Otomobili Terk Eden Sürücü Kayboldu
Edirne'nin İstasyon Mahallesi Olin Kavşağı'nda bir otomobilin kaldırıma çarpmasının ardından yangın çıktı. Sürükleyici olayda, alev alan aracı terk eden kadın sürücü kayıplara karıştı. Olay yeri güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri tarafından inceleniyor.
Edirne'de kaza sonrası alev alan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiey göre, İstasyon Mahallesi Olin Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 22 ACR 582 plakalı otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aniden alev alarak yanmaya başlayan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Araç sürücüsü kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa