Edirne'de Kaza Sonrası Alev Alan Otomobili Terk Eden Sürücü Kayboldu

Edirne'de kaza sonrası alev alan otomobili terk eden sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiey göre, İstasyon Mahallesi Olin Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 22 ACR 582 plakalı otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aniden alev alarak yanmaya başlayan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Araç sürücüsü kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, araç sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı. - EDİRNE