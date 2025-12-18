Haberler

Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Edirne'nin Üyüklütatar köyünde meydana gelen otomobil kazasında 18 yaşındaki İsa Özer hayatını kaybetti. Kazaya tanık olan arkadaşları olay yerinden kaçarak köy halkını bilgilendirdi. Jandarma, kaçan arkadaşların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçan arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde 18 yaşındaki İsa Özer'in kullandığı 16 APR 045 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Başka bir otomobilde bulunan İsa'nın arkadaşları kazayı görünce köy halkına kaza olduğunu söyleyip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri botla sulama kanalına girip İsa Özer'in cansız bedenini araçtan çıkardı.

Özer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olay yerinden kaçan arkadaşların tespiti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - EDİRNE

