Kar yağışıyla trafik durma noktasına geldi
Edirne'de etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Kayganlaşan yollar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer sürücüleri kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne şehir merkezi ve özellikle yüksek kesimler ile Şükrüpaşa Mahallesi Yeni Sağlık yolunda kar yağışı sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu. Ekiplerin tuzlama çalışmaları sebebiyle bazı yollarda trafik kısa süreli olarak yavaşladı.

Yetkililer, sürücüleri kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları, hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - EDİRNE

