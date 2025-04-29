Edirne'de Kakava Şenlikleri ve 1 Mayıs İçin Önlemler Gözden Geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde Kakava Şenlikleri ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınacak önlemler için değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve İlçe Emniyet Müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentte gerçekleştirilecek olan Kakava Şenlikleri ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınacak önlemler değerlendirildi. - EDİRNE