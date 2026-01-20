Haberler

Edirne'de kaçak tütün operasyonu: Tonlarca malzeme ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron imalatında kullanıldığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İstasyon Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda; 3 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 140 bin adet doldurulmuş makaron, 1 milyon 10 bin adet boş makaron, 2 bin kilogram kıyılmış tütün, 136 paket 100 gramlık tütün, çok sayıda kilitli boş ambalaj paketi ile 1 adet tütün kurutma düzeneği ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
