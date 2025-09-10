Haberler

Edirne'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Denetim: 5 Kişi Yakalandı

Edirne'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Denetim: 5 Kişi Yakalandı
Edirne'nin Kaleiçi semtinde polis ve İl Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 5 kaçak göçmen kısa sürede yakalandı. Kovalamaca sonrası yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de denetim sırasında polisle kaçak göçmenler arasında yaşanan kovalamacada yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 5 kaçak kısa sürede yakalandı.

Edirne'nin Kaleiçi semtinde polis ve İl Göç İdaresi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimde hareketli anlar yaşandı. Denetimlerde oteller, apartlar ve metruk evler didik didik arandı. Kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan düzensiz kaçak göçmenler, polis ekiplerinin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 5 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
