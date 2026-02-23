Uzunköprü'de kaçak avlanan 4 kişiye 762 bin TL ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak avcılara yönelik denetimlerde 4 kişiye toplam 762 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Balaban köyünde iki ayrı denetim gerçekleştirildi. Saat 07.45 sıralarında yapılan kontrollerde A.A. (60) ve E.A. (45) isimli şahısların 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı av yaptığı tespit edildi. Şahıslara avlanma süreleri dışında avlanmak, canlı mühre kullanmak, ses ve manyetik dalga yayan cihazla avlanmak, avcılık belgesi olmadan avlanmak ve izinsiz güme kurmak suçlarından 415 bin 206 TL idari para cezası uygulandı. Avda kullanılan 24 canlı ördek ile vurulmuş 2 ördek için tazminat bedeli tahsil edilirken, canlı ördekler doğal yaşam alanına salındı.

Saat 06.00 sıralarında yapılan diğer denetimde ise M.A. (58) ve İ.T. (61) isimli şahısların aynı kanuna muhalefet ettiği belirlendi. Şahıslara avlanma süreleri dışında avlanmak, canlı mühre kullanmak, ses ve manyetik dalga yayan cihazla avlanmak, izinsiz güme kurmak ve avcılık belgesi olmadan avlanmak suçlarından 347 bin 206 TL idari para cezası kesildi. Avda canlı mühre olarak kullanılan 20 ördek ise ekiplerce doğaya bırakıldı.

Olaylarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı