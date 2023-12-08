Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından 10 Adet Akıllı Robot Süpürge Ele Geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan aramada, yurt dışından getirilen piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 10 adet akıllı robot süpürge ele geçirildi.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 10 adet akıllı robot süpürge ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sonucu yurt dışından getirilen piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan gümrük kaçağı 10 adet akıllı robot süpürge ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE