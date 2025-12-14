Haberler

Edirne'de iş adamına polisten usulsüz gözaltı iddiası

Edirne'nin Meriç ilçesinde cenaze merasimine giden iş adamı Nurullah Karaman, polis ekiplerinin sert müdahalesine maruz kaldığını iddia etti. Karaman, yaşananların hukuki boyutunu sorgulayarak şikayette bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde cenaze merasimine gitmekte olan bir iş adamının, polis ekiplerinin usulsüz ve sert müdahalesi sonucu mağdur olduğu iddia edildi.

Olay, Edirne'nin Meriç ilçesinde cenaze merasimine giden iş adamı Nurullah Karaman, seyir halindeyken asayiş polis ekiplerine ait bir aracı sollamasının ardından meydana geldi. Jandarma bölgesi sınırlarında bir süre takip edilen otomobilin, ilçe merkezine girdiği sırada önü kesildi. Araçta bulunan iş adamı Karaman'ın kimlik kontrolleri yapılırken, otomobilde de arama gerçekleştirildi ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Polisin sert müdahalesi ve usulsüz davranışı iddiasıyla iş adamı Nurullah Karaman, telefonunu çıkarıp yapılanları video kaydına almaya başladı. Polislerin ise Karaman'ı ekip aracına yaka paça bindirerek Edirne Meriç İlçe Emniyet Amirliği'ne götürdüğü iddia edildi.

İş adamı Karaman'ın, yaşananlara ilişkin şikayetçi olması üzerine savcılık talimatıyla Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri ve burada polisler hakkında resmi şikayette bulundukları bildirildi. Polis ekiplerinin de daha sonra şikayetçi olduğu kaydedildi.

İşlemlerin ardından iş adamı Karaman, yaşanan müdahalede kullanılan yöntemlerin kendilerini mağdur ettiğini belirterek, olayın hukuki boyutunun açıklığa kavuşturulmasını ve sorumlular hakkında gerekli değerlendirmenin yapılmasını istedi. Karaman, video çektiği için polislerin sert müdahalesiyle karşılaştığını söyleyerek, "Olay yerinde görev yapan polisler, bize hukuka aykırı şekilde davrandıklarından dolayı ben de video kaydına başladığımda buna çok sinirlenip vücuduma fiziki teması başlattılar, çok sert üslupla konuştular ve telefonu elimizden almak istediler. En sonunda da 'sizi karakola davet ediyoruz' diyerek beni zorla araca bindirip gözaltına aldılar. Ancak nöbetçi savcının izni olmadığından bize, 'sizi gözaltına almıyoruz; sadece karakola davet ediyoruz' diyerek usulsüz ve sert müdahalelerinin üstünü kapattılar ve bizi gözaltına aldılar" dedi. - EDİRNE

