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Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Cumhuriyet Mahallesi Kuvay-ı Milliye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 22 EE 279 plakalı otomobil ile M.M. kontrolündeki 34 KEH 594 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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