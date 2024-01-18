Edirne'de Hayvancılık Yapanlara Hastalık Bilgilendirmesi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, hayvancılık yapan çobanlara ile vatandaşlara hastalıklarla baş etme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Süloğlu ilçesi ve bağlı köylerinde hayvan bakıcılığı yapan çoban vatandaşlara yönelik hayvan hastalıkları ile hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca, sisli havalarda sürü halinde ve yırtıcı hayvanların korunması konusunda emniyet tedbirleri çerçevesinde uyarılarda bulunuldu. - EDİRNE