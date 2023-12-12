Edirne'de FETÖ/PDY Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hudut Kartalları tarafından yakalanan 3 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Kartalları, 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 şüpheli, kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE