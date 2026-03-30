Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu bir ticari takside 3 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden ticari taksiyi durdurdu. Polisin takside yaptığı incelemede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri F.K., M.Y. ve R.Y. ile taksi sürücüsü olan organizatör L.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı