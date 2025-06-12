Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Edirne-Havsa karayolunda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE - Edirne-Havsa karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 22 ADU 951 plakalı otomobil, Sazlıdere köyü mevkiinde Çetin Kuşçu idaresindeki 39 NR 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Çetin Kuşçu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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