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Edirne'de Emniyet Kemeri Takmanın Önemi Simülasyon ile Anlatıldı

Edirne'de Emniyet Kemeri Takmanın Önemi Simülasyon ile Anlatıldı
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Edirne'de emniyet kemeri takmayan sürücüler, ceza yerine kaza simülasyon aracına yönlendirildi. Bu uygulama ile emniyet kemerinin kazalardaki önemi deneyimletildi.

Ceza yiyeceklerini sandılar, simülasyon aracına yönlendirildiler

Emniyet kemerinin önemi kaza simülasyonuyla anlatıldı

Edirne'de kemerli güvenlik uyarısı

EDİRNE - Edirne'de, emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılmak yerine simülasyon aracına bindirilen sürücüler, kaza anında yaşayabileceklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Selimiye Meydanı'nda 'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganıyla uygulama başlattı. Polis ekipleri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Emniyeti kemeri takmayanlara ceza yazmayan ekipler, sürücülerden simülasyon aracına binmelerini istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan emniyet kemeri kaza simülasyon tırı, Edirne Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrenciler kemer takmanın önemini birebir yaşama fırsatı buldu.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını deneyimleme fırsatı bulan vatandaşlar ve lise öğrencileri, emniyet kemeri takmadan gerçekleşen bir kazada neler yaşanabileceğini uygulamalı olarak da görmüş oldu.

Edirne Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Abdullah Çelebi, "Çok güzel bir deneyimdi, kemerin önemini öğrendik. Hepimizin emniyet kemeri takması lazım. Ölümcül tehlikelerden koruyor" dedi.

Aynı okuldan Mehmet Sefa Alpder ise, "Çok iyi düşünülmüş. Kaza anında kemerin önemi çok belli. Bir arkadaşımız kemer takmadan bindi, yan koltuğa kadar geldi. Bence herkes denemeli" ifadelerini kullandı.

Simülasyonu deneyimleyen öğrencilerden Mehmet Alper Türk ise, "Bindiğimizde sanki arabanın camına düşüyormuşuz gibi hissettik" diye konuştu.

Öğrencilerle birlikte Selimiye Meydanı'na gelen Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Yavuz Kaplan, "Trafik şube ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Bu deneyimi yaşadık. İnşallah hiçbir vatandaşımız yaşamaz. Biz içeride çocuklar da hepsi yüzlerinde korkuyla içeriden indiler. Çok acı bir tecrübe bunları yaşamak. Biz de gördük deneyimledik. Trafikte dikkatli olmamız gerektiğinin ve emniyet kemeri takmanın önemini bir kez daha anladık" ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerince durdurulan vatandaşlardan Ahmet Vardarlı da emniyet kemeri takmanın önemini daha iyi anladıklarını belirterek herkese kemerini takmasını tavsiye etti.

Taksi şoförü Burhanettin Ter ise, "Her zaman kemerimizi takalım. Araca binince eski günlerimi hatırladım. Bir defa kaza yapmıştım aynı şekilde. Buna şükür diyelim. Lütfen emniyet kemerimizi takalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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