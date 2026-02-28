Haberler

Edirne'de domates yüklü tır alev alev yandı

Edirne'de domates yüklü tır alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde seyir halindeyken tırdan dumanlar yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı, tır kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde seyir halindeki domates yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Çukurköy mevkiinde, seyir halindeki domates yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan yüklü miktardaki domatesin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Trump 'Pek çok çıkış noktası var' dedi, iki seçeneği sıraladı

Trump, İran konusunda önündeki iki seçeneği sıraladı
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti

Patriot engelleyemedi, ABD askerleri burunlarının dibine düşen İran füzesini kaydetti