Edirne'de domates yüklü tır alev alev yandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde seyir halindeki domates yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Çukurköy mevkiinde, seyir halindeki domates yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan yüklü miktardaki domatesin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı