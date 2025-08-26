Edirne'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: 5 Yaralı

Edirne'de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Havsa yolu Bakışlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE