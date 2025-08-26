Edirne'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: 5 Yaralı

Edirne'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir otomobilin sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edirne'de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Havsa yolu Bakışlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.