Edirne'de Devrilen Ağaç Toplu Taşıma Araçına Zarar Verdi

Edirne'de akşam saatlerinde devrilen bir ağaç, yol üzerindeki toplu taşıma aracına çarparak maddi hasara yol açtı. Olayda araçta yolcu bulunmaması, daha büyük bir facianın önüne geçti. Yapılan incelemede ağacın bakımının yapılmadığı ve köklerinin zayıf olduğu tespit edildi.

Edirne'de devrilen ağaç, bir toplu taşıma aracı ile park halindeki otomobile zarar verdi.

Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yol kenarındaki bir ağaç köklerinin zayıflaması ve bağlarının kopması sonucu yola devrildi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan toplu taşıma aracının üzerine düşen ağaç, araçta yolcu bulunmaması nedeniyle yaşanacak bir faciayı önledi. Aynı olayda park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından Atatürk Bulvarı Kapıkule istikameti bir süre araç trafiğine kapatılırken, ağacın bakımının zamanında yapılmadığı ve köklerinin zayıflığı nedeniyle devrildiği değerlendirildi. - EDİRNE

