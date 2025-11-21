Haberler

Edirne'de Depoda Yangın: Bin Saman Balyası ve Tarım Aletleri Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde çıkan yangında bin adet saman balyası kül oldu ve tarım aletleri zarar gördü. Yangına jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde bir depoda çıkan yangında, bin adet saman balyası kül olurken tarım aletleri de zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gökçetepe köyünde saman balyası ve bazı tarım aletlerinin bulunduğu bir depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarına sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, bin adet saman balyası ile tarım aletlerinin zarar gördüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.