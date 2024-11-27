Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı

Ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası İsrail'den ilk uyarı
Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısım dikkat çekti

Edirne'de Depo Yangını: Alevler İş Yerini Sardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne merkez Yeniimaret Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında depo olarak kullanılan bir iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de geceyi alevler aydınlattı

EDİRNE - Edirne'de çıkan yangında depo olarak kullanılan bir iş yeri alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne merkez Yeniimaret Mahallesi Bademlik Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir iş yerinde sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de Depo Yangını: Alevler İş Yerini Sardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
img

Birçok şehre yayıldı! Tutar inanılmaz
img

Canan Karatay'dan aşı itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Muratpaşa, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.