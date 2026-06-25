Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Edirne'de çukura düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Budakdoğanca köyünde bir ineğin çukura düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını fark eden sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı