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Edirne'de çocuk hırsızlar kameraya yansıdı

Edirne'de çocuk hırsızlar kameraya yansıdı
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Edirne'de iki çocuk şüpheli, bir dükkanın kilidini kırıp 2 bin 500 TL ve cep telefonu çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de bir çocuğun gözcülük yaptığı esnada diğer çocuğun dükkanın kilidini kırıp saniyeler içerisinde kasadan para çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Edirne'nin en işlek noktalarından Sabuni Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde çocuk yaşta iki şüpheli tarafından hırsızlık gerçekleştirildi. İşletme sahibi A.F.A.'nın sabah durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelilerden birinin dışarıda gözcülük yaptığı, diğerinin ise saniyeler içinde asma kilidi kırarak içeri girdiği görüldü. İş yerine giren çocuk hırsız, kasada bulunan 2 bin 500 TL ile işletmeye ait cep telefonunu çaldı.

Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken ve hırsızlığın ardından karanlıktan faydalanarak kayıplara karışan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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