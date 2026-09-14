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Edirne’de çekicinin park halindeki araca çarpma anını güvenlik kamerası kaydetti

Edirne’de çekicinin park halindeki araca çarpma anını güvenlik kamerası kaydetti
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Edirne’de bir fırına ait park halindeki kapalı kasa ticari araca çarpan çekici, olay yerinden uzaklaştı.

Edirne'de bir fırına ait park halindeki kapalı kasa ticari araca çarpan çekici, olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırına ait park halindeki araca bir çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çekicinin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görgü tanıkları ağacın aracı durdurduğunu belirterek, "Ağaç olmasaydı araç fırına ya da çevredeki başka bir dükkana girebilirdi" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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