Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de çalıntı motosikleti kullanan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de çalıntı motosikleti kullanan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Edirne'de çalıntı motosikleti kullanan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Yunus timlerinin durdurduğu plakasız motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı belirlendi. 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken çalıntı motosiklet otoparka çekildi.

Edirne'de Yunus timlerince durdurulan plakasız motosikletin çalındığı belirlenirken, 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, suç ve suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Çavuşbey Mahallesi'nde devriye görevi yürüttüğü sırada şüphe üzerine plakasız bir motosikleti durdurdu.

Ekiplerin anlık refleksi ve titiz incelemesi sonucu, motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.B.'nin yapılan sorgulamasında, daha önceden 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çalıntı motosiklet otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Muş'ta kuyumcuya giren yaşlı adamdan bastonlu soygun şakası! O anlar kamerada

Bastonunu doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi! Kuyumcu donup kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday oldu

Attığı gollerin ardından beklediği haber geldi
Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...34

Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki

Okan Buruk'un o sözlerine tepkili! Maçtan günler sonra sitem etti
Harry Kane imzayı attı! 2029'a kadar devam

Topçunun kralı imzayı attı!
TBMM Genel Kurulu'nda çiftçilerin ekonomik sorunları tartışıldı

TBMM'de gergin Genel Kurul! Ekonomik sorunlar masaya yatırıldı
AK Partili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda Amedspor atkısı taktı

Meclis'te Amedspor sürprizi! Atkıyı takan başka takım taraftarı çıktı
MSB'den İran sınırında şehit olan askerimiz için açıklama

MSB'den sınırda şehit olan askerle ilgili açıklama: İran'dan ateşlendi