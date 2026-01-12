Edirne'de minibüs kazası: 1 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, İbriktepe-Hacıköy yolunda buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 22 ACG 769 plakalı minibüs, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililer, bölgede etkili olan soğuk hava ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - EDİRNE