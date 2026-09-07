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Edirne’de "büyü bozdurma" dolandırıcılığı: 260 bin lirasını kaybetti

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Edirne’de "büyü bozdurma" vaadine inanan bir kişi, kendisinden para isteyen kişi veya kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına toplam 259 bin 995 TL göndererek dolandırıldı.

Edirne'de "büyü bozdurma" vaadine inanan bir kişi, kendisinden para isteyen kişi veya kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına toplam 259 bin 995 TL göndererek dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de meydana geldi. İddiaya göre müşteki, büyü bozdurma amacıyla kendisinden farklı tutarlarda para talep eden kişi veya kişilerin yönlendirmesi üzerine çeşitli IBAN hesaplarına birden fazla para transferi gerçekleştirdi.

260 bin liraya yakın para kaybetti

Yapılan para transferlerinin toplamının 259 bin 995 TL olduğu öğrenildi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden müşteki, Edirne Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikayetçi oldu.

Polis inceleme başlattı

Olayla ilgili polis ekiplerince dolandırıcılık kapsamında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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