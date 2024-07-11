Edirne'de Balkan köylerine yakın ormanlık alanda yangın

Edirne'de Bulgaristan'a sınırı olan Balkan köylerine yakın ormanlık alanda devam eden yangına helikopterler ve uçaklar müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde başlayan orman yangına havdan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan Ömeroba köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa zamanda büyüyerek bölgeye yayıldı. Çıkan orman yangını; helikopter, uçak, itfaiye, UMKE, Sağlık, AFAD, Orman işletme Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle söndürülmeye çalışılıyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar yangının tarım arazilerine ve çiftliklerine ulaşmaması için traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar yaşanan büyük orman yangın nedeniyle korktuklarını ve tedirgin olduklarını belirtti.

Dumandan etkilenen ve hafif şekilde yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor. - EDİRNE