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Edirne'de Bacadan Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Bacadan Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
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Edirne'de Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası polis inceleme başlattı.

Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alarma geçti. Baca yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Olay, Medrese Ali Bey Mahallesi, Şifa Mektep Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacadan çıkan yangın nedeniyle evin içi kısa sürede dumanlar ile kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını daha çok büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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