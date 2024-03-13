Edirne'de Arama Kaydı Bulunan 142 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kararı bulunan 142 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE